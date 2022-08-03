شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد دياب: زوجتى شريكة في كل خطوة نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد دياب، إن من يريد العمل في الولايات المتحدة الأمريكية عليه أن يكون له وكيل أعمال، ويجب أن يبحث وكيل الأعمال عنه وليس هو من يبحث عن وكيل أعمال في أمريكا.

وأضاف المخرج محمد دياب، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: تعاقد وكيل أعمال في أمريكا معى حدث بعد فيلم "اشتباك"، مشيرا إلى أنه حريص على أن بين كل فيلم وفيلم آخر يخرجه أن تكون المسافة بينهما 5 سنوات .

وتابع المخرج محمد دياب: بعد سفرى لأمريكا كنت حريص على أن أقدم عملا جيدا حتى لو كان الأجر أقل، وبعد أن مضيت مع وكيل الأعمال في أمريكا بدأ يجعلنى أشاهد مشروعات كى يعرفنى طبيعة العمل في أمريكا، وكانت تضحية منى ومن زوجتى وأولادى أن أعمل في أمريكا وبدأت من تحت الصفر.

وقال المخرج محمد دياب،: كنت خائف أبدأ بمشروع غير جيد لأنه إذا حدث ذلك لن استطيع العمل مرة أخرى، ثم وجد وكيل أعمالى يقول لى أنهم يقومون بعمل فيلم moon light ويريدون تصور له، لافتا إلى أن زوجته سارة شريكة في كل خطوة نجاح وكانت شريكة في موضوع إخراجه للفيلم moon light.