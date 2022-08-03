شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يكشف عن مشهد تمسك الزعيم عادل إمام بوجوده فى "غبى منه فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هانى رمزى، لأول مرة، موقفًا جمعه بالزعيم عادل إمام فى كواليس فيلمه "غبى منه فيه" الذى أخرجه ابنه رامى إمام، موضحا أن الزعيم حضر تصوير الفيلم كله.



هانى رمزى

وقال هانى رمزى على حسابه على "فيس بوك": "عايز أقولكم على سر محدش يعرفه.. فيلم غبى منه فيه من الأفلام الأقرب لقلبى لأن الزعيم عادل إمام كان حاضر تصوير الفيلم كله وده لأن الفيلم كان من إخراج ابنه المخرج الموهوب رامى إمام".

وأضاف هانى رمزى: "حاجة كمان، المشهد الشهير ليا مع المرحوم طلعت زكريا بتاع التخطيط للمهمة، إحنا كنا اتفقنا إننا هنلغى المشهد ده بالكامل من الفيلم والزعيم عادل إمام هو اللى أصر إن المشهد يفضل موجود لأنه على حسب كلامه مشهد حلو وهيجيب ضحك كتير، وقد كان بالفعل.. ربنا يخليلنا الزعيم ويطولنا فى عمره يا رب ويفضل ملهم ومعلم لينا كلنا".

وكان الفنان هانى رمزى كشف أن الشخصية التى قدمها فى فيلم "غبى منه فيه"، قابلها فى الواقع مع وجود اختلافات، قائلا: "الشخصية دى شوفتها فى حياتى.. كان سايس فى الشارع اللى أنا ساكن فيه.. وهو كان زى الفيلم كدة.. وكنت بقول كل يوم لازم اعمل الشخصية دى.. ومفيش أغبى كدة".

وتابع الفنان هانى رمزى: "نفسى أعمل جزء ثانى من فيلم غبي منه فيه.. وده مطلب جماهيرى.. الحكاية صعبة خاصة بعد وفاة الفنان حسن حسنى والفنان طلعت زكريا.. اتشجعت بسبب تجربة (أبو العربي).. النهاردة بفكر أخد الشخصية واحطها فى أحداث جديدة خالص.. ونلعب على الشخصية وليس امتداد الفيلم وده اللى بدور عليه فى الوقت الحالى".