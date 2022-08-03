شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تشيد بدور قاهرة المستحيل سعاد كفافى أثناء تكريمها بحفل تخرج كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الجامعة تحتفل بتخرج الدفعة الـ21.. وتكرم الفنانة الكبيرة.. وإلهام شاهين: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرح عملاق وتشرفت بوجودى مع الطلاب

- الدكتور أشرف حيدر يهنئ الطلاب وأولياء الأمور.. ويؤكد: الجامعة حققت طفرة نوعية فى التعليم الطبى

- نقيب أطباء العلاج الطبيعى: الدكتورة الراحلة سعاد كفافى كانت نموذجا للتحدى ورمزا للمرأة الوطنية المخلصة

احتفلت كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج الدفعة رقم (21)، للعام الدراسى 2021 فى حفل كبير، أقيم برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، والفنانة إلهام شاهين كضيف شرف الحفل، والدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعى.

وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم، والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وكلمة الدكتورة مها عبد المنعم وكيل كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى قدمت الشكر لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى، على رعايته للحفل ولرئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر على دعمه للحفل، والكاتب والإعلامى محمد فودة مستشار الجامعة وعضو مجلس الأمناء والمشرف العام على مسرح وأوبرا الجامعة، واللجنة المشرفة على تنظيم الحفل.

ورحب الدكتور أشرف حيدر غالب، بضيوف الحفل قائلا: "أنا سعيد جدا لأرى دفعة جديدة من الأطباء خرجى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهذه أهم لحظة لكم كطلاب، كما أحيى الآباء والأمهات لأنكم أثبتم عن جدارة أنكم داعمين لأبنائكم"، مؤكدا أن ما يحدث اليوم هو حلم الراحلة الدكتورة سعاد كفافى التى أنشأت هذه الجامعة وهذه هى أهم تلك اللحظات، كما أن له الشرف عندما كان شاهدا منذ البداية معها على هذا الحلم منذ 25 عاما والذى اصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، كما أعلن عن انشاء مركز متخصص للعلاج الطبيعى عام 2024.

وقدم الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم على فرحة التخرج وتكليل جهد سنوات الدراسة بحفل مبهر نظمته الجامعة على أعلى مستوى من التنظيم ليليق بطلابها، ووجه د. حيدر نصيحة للطلاب بضرورة أن يتحلى الخريج بصفة الأخلاق فى أداء رسالته والاخلاص فى مهنته، خاصة أن كلية العلاج الطبيعى بالجامعة تقدم مجموعة مميزة من الخريجين فى مجال العلاج الطبيعى للمجتمع، كما نصح الطلاب بضرورة العمل على التسلح بالعلم ومتابعة الجديد فى مجال تخصصهم وأن يضعوا أهلهم أمام أعينهم دائما.

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب إن الدولة تعمل جاهدة على رعاية مواطنيها وتوفير الحقوق الأساسية لهم على جميع الأصعدة وتبذل أقصى الجهد تحقيقا لآمال الشعب وتطلعاته، موضحا فى كلمته أن بناء المجتمعات الحديثة يحتاج منا إلى الإهتمام بالبناء العلمى للمجتمع والذى يعد التعليم أحد أهم ركائزه الأساسية، ويعد التعليم الطبى خاصة أحد أعمدة الحضارة الحديثة والذى تولى له الدولة اهتماما بالغاً وتعمل على الارتقاء والنهوض به بجميع أقسامه وفروعه.

وأكد د. حيدر أن تخصص العلاج الطبيعى يعتبر أحد التخصصات الرائدة فى ميدان الرعاية الصحية ويلعب دورا مهما فى الحفاظ على صحة الفرد ورفع كفاءة أداءه الوظيفى، وكذلك الحفاظ على تكامل دوره المجتمعى كانت الحاجة إلى إنشاء كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق طفرة نوعية فى التعليم الطبى وتلبية لاحتياجات قطاعات الرعاية الصحية بالدولة وإنطلاقاً من حقيقة أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر فقط على جهد المؤسسات الحكومية، وها نحن اليوم نخرج الدفعة 21 من الكلية مؤهلة علميا لسوق العمل ومتسلحة بكل أدواته.

فيما رحب الدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بضيوف حفل التخرج وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، وقدم التهنئة للطلاب وأشاد بدور أولياء الأمور فى دعم أبنائهم والحرص على الوقوف بجانبهم حتى تخرج ذويهم من خلال الدعم المادى والمعنوى، مؤكدا أن الاحتفال اليوم هو عرس لأولياء الأمور بوصول أبنائهم لمرحلة التخرج والاستعداد للانطلاق لسوق العمل وهم على أعلى مستوى من المهارة الطبية فى العلاج الطبيعي.

وأشار عميد الكلية إلى أنهم يعملون على توفير أعلى مستوى تعليمى للمتخصصين فى مجال العلاج الطبيعى والمؤهلين علميا وعمليا على أحدث الأنظمة الدراسية والأساليب التعليمية فى ظل نظام دراسى متكامل يعتمد على الساعات المكتسبة والذى يمنح الطالب الحرية فى اختيار بعض المقررات الدراسية التى تناسب ميوله واهتماماته وتخدم التخصصات المختلفة فى مجال العلاج الطبيعى والتأهيل.

وعلى هامش حفل التخرج، كرم الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضيف الحفل الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وقدم لها درع الجامعة، وأكدت الفنانة انها سعيدة بمشاركة الطلاب فى حفلهم متمنية لهم دوام التوفيق والانطلاق بكل همة لخدمة المجتمع المصرى فى مجال تخصصهم، وقالت :"الف مبروك ينتظركم مستقبل واعد وحياة سعيدة وأنا بشكر أهاليكم لأن المباركة لازم تكون لهم قبل الطلاب لأن كل أب وكل أم بيشعروا أنهم أنهوا رسالتهم فلكم كل الشكر والتقدير وانا سعيدة بوجودى فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلنا بنفتكر الراحلة الدكتورة سعاد كفافى وبنحيى روحها وأسرتها لأن أهم حاجة ممكن تقدمها للبلد العلم وألف شكر لكم جميعا"، مشيدة بدور رائدة التعليم الجامعى الخاص الدكتورة سعاد كفافى وبدورها الملموس فى منظومة التعليم.

كما كرم رئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر، الدكتور سامى سعد نقيب اطباء العلاج الطبيعى أيضا على هامش الحفل، وقدم له درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي: "سعدت جدا بلقاء السيدة الفاضلة سعاد كفافى وكانت رمزا للتحدى ورمز للمرأة الوطنية المصرية ونشرف بوجودها فى حفل تخرج كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما قدم التحية والتقدير للرحلة الدكتورة سعاد كفافى والتى عندما التقيت بها ذات مرة قلت لها أن الجامعات ليست مبانى بل الجامعات معانى واصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر من خلال تخريج أبناء لسوق العمل قادرين على خوض التجارب بأقصى إمكانيات تقدمها الجامعة لخريجيها".