شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض الموسم الثانى من Ghosts سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض أولى حلقات الموسم الثانى من مسلسل Ghosts بداية من يوم 29 سبتمبر المقبل، على شبكة CBS ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ولم تعلن الجهة المنتجة عن اى معلومات جديدة حول الموسم الجديد.

وكان قد طرح الموسم الأول من العمل في 7 أكتوبر من العام الماضى 2021، وطرحت آخر حلقات العمل في 20 يناير هذا العام

ويتبع مسلسل الكوميديا الجديد Ghosts""، زوجين شابين في بداية حياتهما ويدعيان سامنثا "ماكيفر"، وجاى "امبيدكار"، اللذان تتحقق أحلامهما عندما يرثان منزلًا ريفيًا جميلًا، فقط لتجد أنه يتداعى ويسكنه العديد من المتوفين السابقين، لكن فى هيئة أشباح.

ويقوم ببطولة سلسلة الكوميديا الجديدة Ghosts كل من روز ماكيفر، واتكارش امبيدكار، ريبيكا ويسوكي، وبراندون سكوت جونز، ودانييل بينوك، وآشر جرودمان، وريتشي موريارتي، وشيلا كاراسكو، ورومان ساراجوزا، مسلسل Ghosts مستوحى من المسلسل البريطانى الذى يحمل نفس الاسم.