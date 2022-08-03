تعرف على برنامج "مهرجان القلعة للموسيقى" قبل انطلاقه 14 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - - 42 حفلا متنوعا وتكريم 9 شخصيات فى فعاليات مهرجان فلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ30

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برنامج الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يوما متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان خاصة وأن سعر التذكرة فى متناول جميع الأسر المصرية والمواطن المصرى البسيط والتى لا تتعدى 20 جنيها، مشيرة إلى أن مهرجان قلعة صلاح الدين من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ونجح منذ ميلاده عام 1990 فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، متابعة أن فعالياته تضم مجموعة من الألوان الإبداعية الجادة التى تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وتساهم فى تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان.

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية، وأشار إلى أنه كعادة الأوبرا فى تقديم معانى الوفاء والعرفان يتم تكريم 9 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وشارك عدد منهم فى نجاح الفعاليات وأنشطة الأوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير إبراهيم عبد الفتاح ، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويدة عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال وممدوح مختار بإدارة التجهيزات الفنية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم ، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجبارى، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال اطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق اطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامى، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبى وفرقتها ، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت، الى جانب حفلين لنجوم الاوبرا للموسيقى العربية بالاضافة الى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.