شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الرومانى يستعد لاستقبال نجوم المهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح الرومانى لاستقبال نجوم المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية فى الفترة من 5 إلى 10 من شهر أغسطس الحالى، ويحييه عدد من النجوم أبرزهم مدحت صالح ومحمد محسن ودينا الوديدى وناى برغوثى وفرقة مسار إجبارى.



المسرح الرومانى



المسرح الرومانى



المسرح الرومانى



المسرح الرومانى



المسرح الرومانى



المسرح الرومانى

وقال رئيس الأوبرا إن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، وطارق العربي طرقان وأبناؤه وفريق مسار إجباري.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتمدت برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندية والذى يعود ليضئ الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه فى الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل.