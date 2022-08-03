شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أكتر من السكوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشاب أحمد كامل أغنية جديدة تحت عنوان "أكتر من السكوت" عبر قناته على "يوتيوب" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان خالد عصام الدين.

تقول كلمات الأغنية:

وماكفاكيش دلوقتي اني خلاص وحيد

ايه بيننا ينفع يبقى اكتر م السكوت

من يوم ما سيبتك وانتي شاغلك اني عايش

ولا اللي يمشي وتكرهيه لازم يموت

وماكفاكيش دلوقتي اني خلاص وحيد

ايه بيننا ينفع يبقى اكتر م السكوت

من يوم ما سيبتك وانتي شاغلك اني عايش

ولا اللي يمشي وتكرهيه لازم يموت

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته"، كما قدم من قبل أحمد كامل أغنية "أنا رايح" وكانت الأغنية الرسمية لمسلسل شديد الخطوره للفنان أحمد العوضى والفنانة ريم مصطفى، والذى يحقق نجاحا منذ عرض حلقاته الأولى على منصة watch it.