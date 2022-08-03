بحضور ساندي وأحمد جوهر.. محمد كريم يحتفل بفيلمه a day to die

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل الفنان محمد كريم بفيلمه الأجنبي a day to die، وأقام عرضا خاصا في سينما فوكس بمول مصر مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس.

وشهد العرض حضور الفنانة ساندي، الفنان أحمد جوهر، إلى جانب عدد من المشاركين في الفيلم.

وألقى كريم كلمة ترحيب بالحضور قبل بدء العرض، قائلا "سعيد جدا اني معاكم وأنكم شرفتونا النهاردة، اكتر حاجة أسعدتني إننا بنعمل العرض الخاص في بلدي في مصر، كنت حابب اشارك الفيلم مع الجمهور المصري، بعد ما عملنا عروض في لوس انجلوس ونيويورك وفي الإمارات والسعودية، بس انا سعيد النهاردة اكتر وكنت حابب يكون موجود عدد من الأبطال يشوفوا النجاح في مصر، قضوا وقت كويس في مصر، وارجو ان نحييهم معا".

فيلم "A Day To Die" إخراج المخرج الأمريكي ويس ميلر وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف راب بيري وScott Mallace.

ويعد الفيلم هو ثاني بطولة لمحمد كريم في هوليوود، حيث سبق وشارك في فيلم "A Score To Settle"، مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.