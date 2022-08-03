"بحب قلبها الطيب".. سعد الصغير يوجه رسالة للفنان إلهام شاهين (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان سعد الصغير رسالة للفنانة إلهام شاهين، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

و نشر سعد الصغير صورة تجمعه بالفنانة إلهام شاهينن، وكتب عليها: " الجميلة إلهام شاهين بحب قلبها الطيب وبنت بلد كل مناسبة أو حدث لازم بشوفها ده غير تاريخها الجميل من أفلام علي مر الزمن".

وشاركت الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "بطلوع الروح" في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي.

مسلسل "بطلوع الروح" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، بطولة النجوم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، ودياموند بوعبود، وعادل كرم وغيرهم.