منير مكرم لمصراوي: "وفاة وجدي العربي إشاعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ما تردد من أخبار عن وفاة الفنان وجدي العربي.

وقال "مكرم" في تصريح خاص لمصراوي: "الأمر مجرد شائعة، ووجدي العربي حي يرزق".

وكانت عدد من المواقع قد تداولت أخبار عن وفاة الفنان وجدي العربي، عن عمر يناهز 72 عاما.

وجدي العربي من مواليد 1950، شارك في طفولته في عدد من كلاسيكيات السينما المصرية منها: "نهر الحب"، و"السبع بنات"، "بين القصرين".

وبعدها قدم أعمالا هامة منها: "البنت الحلوة الكدابة"، "الشك"، "رحلة عذاب"، "الجلاد والحب"، "نور الإسلام"، "أحلام مبروكة"، "سعد اليتيم"، "عمر بن عبدالعزيز"، "هارون الرشيد"، "الإمام الترمذي" وغيرها من الأعمال.