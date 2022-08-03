كيف علق الجمهور على أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها صورًا رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وعدد من أصدقائهم، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على إطلالتها بوضع إيموجي "قلوب"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "إحنا بنحبكم"، وعلق آخر: "ربنا يحفظكم".

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن عن تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد بموسم دراما رمضان 2023، من تأليف ناصر عبر الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي ملوش كبير" في رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.