"أنا مش كوافيرة".. من هي إيمي تاتو التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت إيمي تاتو جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا، بعدما نشرت صورة من أحد البرامج المقرر عرضها على قناة الشمس خلال الفترة المقبلة.

ونفى أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس الفضائية، في أول تعليق له على ظهور "إيمي تاتو"، على شاشة القناة لتقديم أحد البرامج، إن الكلام المتداول على منصات السوشيال ميديا غير صحيح، وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إيمي ستكون ضيفة إحدى الفقرات في أحد البرامج لتتحدث عن أمور لها علاقة بالتجميل.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن إيمي تاتو:

_ إيمي تاتو اشتهرت على السوشيال ميديا بسبب الفيديوهات التي تتحدث فيها بعفوية، وحازت الفيديوهات على تفاعل الجمهور.

_ وصفت نفسها في فيديو شهير بأنها "مش كوافيرة"، قائلة: "أنا أخصائية تجميل، بالختم من القوى العاملة".

_ تمتلك "إيمي" أكثر من مركز تجميل بالقاهرة والإسكندرية.

_ لها آلاف المتابعين على صفحتها بموقع فيسبوك، من بينهم مشاهير.

_ استضافتها الفنانة مها أحمد في برنامجها

_ من زبائن مركز تجميل إيمي تاتو عدد من الفنانات والمشاهير أبرزهن: صفاء جلال، مفيدة شيحة، ريهام سعيد.

_ قالت في أحد الفيديوهات إنها تزوجت بعمر الـ 13، إلا أنها انفصلت بعد نشوب خلافات

_ لديها ابن وحيد من زيجتها

_ تنشر "إيمي" فيديوهات لها داخل مطبخها، وهي تقوم بإعداد الوجبات.

_ تنشر من مركزها فيديوهات لزبائنها وهي تزيل لهن "تاتو الحواجب".

_ قالت الفنانة بسنت شوقي إنها تود تجسيد شخصية إيمي تاتو لما تتمتع به من كاريزما وحضور.