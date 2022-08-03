فن ومشاهير

هنا الزاهد بصحبة زوجها أحمد فهمي في أحدث ظهور لهما (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها صورة رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على إطلالتها قائلة: "قلبي"، وعلق أحد المتابعين: "ما شاء الله"، وأضاف آخر: "لطاف".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد ظهرت كـ ضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض في رمضان 2022.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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