هنا الزاهد بصحبة زوجها أحمد فهمي في أحدث ظهور لهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها صورة رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على إطلالتها قائلة: "قلبي"، وعلق أحد المتابعين: "ما شاء الله"، وأضاف آخر: "لطاف".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد ظهرت كـ ضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض في رمضان 2022.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب.