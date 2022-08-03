إطلالات جريئة.. 100 صورة لفنانات على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - يقضي عدد من الفنانات إجازة الصيف على شاطيء البحر سواء في مصر أو خارجها، حيث شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومتابعيها صورًا لرحلتها الصيفية في أوروبا وتحديدا في أسبانيا.

كما نشرت الفنانة منة فضالي صور رحلتها الصيفية في العاصمة الفرنسية "باريس"، بينما يقضى عدد كبير من نجوم الفن عطلتهم الصيفية بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وقضت بعض الفنانات النزهة الصيفية مع أزواجهن فقد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورًا مع زوجها الفنان أحمد العوضي على شاطئ البحر، كما نشرت الفنانة هاجر أحمد عدة صور لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.

وهنا نستعرض بالصور أبرز إطلالات الفنانات في فصل الصيف: