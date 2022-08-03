ريهام حجاج تدافع عن إيمي تاتو: "شخصية ناجحة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ريهام حجاج، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، على ظهور إيمي تاتو على شاشة قناة الشمس لتقديم أحد البرامج.

وكتبت ريهام عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا مش فاهمة إيه كمية الهجوم ده على برنامج من قبل حتى ما ينزل ولا الناس تشوف منه حلقة، أولا إيمي تاتو ناجحة جدا في التخصص اللي هي طالعة تتكلم فيه في البرنامج اللي هتقدمه".

وتابعت: "ثانيا الأرزاق دي بتاعة ربنا، يعني الاستكتار على الناس رزقهم ده بجد أبشع حاجة في العالم، يا سيدي اتفرج الأول واحكم، لكن مش تهاجم عشان إنت من وجهة نظر سيادتك (كمقسم أرزاق) إن الفرصة كبيرة عليها".

واختتمت ريهام حديثها مستشهدة بالآية القرآنية: "قل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

وقال أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس الفضائية، في أول تعليق له على ظهور "إيمي تاتو "، على شاشة القناة لتقديم أحد البرامج، إن الكلام المتداول على منصات السوشيال ميديا غير صحيح، وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إيمي ستكون ضيفة إحدى الفقرات في أحد البرامج لتتحدث عن أمور لها علاقة بالتجميل.

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