أكرم حسني يكشف كواليس تصوير كليب أغنية "للي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أكرم حسني جمهورها ومتابعيه مقطع فيديو لكواليس تصوير أغنية "للي" للفنان محمد منير، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان أكرم حسني على مقطع الفيديو: "كواليس تصوير فيديو كليب للي".

أغنية "للي" كلمات أكرم حسني، إنتاج موسيقى أمير محروس، مدير التصوير أحمد بشاري، إخراج مريم الباجوري.

من كلمات الأغنية: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".

"للي" من غناء الفنان محمد منير، كلمات وألحان وإنتاج الفنان أكرم حسني، في ثاني تجاربه الإنتاجية بعد أغنية "لو كنت"، التي قدمها بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي.