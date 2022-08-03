فوق أم تحت الـ 50.. كم عمر نرمين الفقي الحقيقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كم يبلغ عمر الفنانة نرمين الفقي؟، هل تخطت عامها الخمسين، أم أقل؟، أسئلة حسمت الفنانة الجدل حولها، بعد تباين ما يثار حول عمرها الحقيقي في مواقع مختلفة، ومنها موقع "ويكيبديا".

الفنانة نرمين الفقي، خلال ظهورها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى ابشاذلي، قالت: "البعض نشر أني بلغت الستين، وفي جوجل، كتب أن أكملت الخمسين، ولكن يتبقى لي عامين على إكمال ال50 عاما، ربنا يديني الصحة وأكملهم".

وتابعت،: "وزني 72 كيلو، وهو كثير بالنسبة إلى طولي، وهو 168 سم، وزاد وزني مؤخرا بعد قلة مزاولة رياضة الجيم، عقب انتشار فيروس كورونا".

نرمين، أضافت: "أحب الظهور طبيعية، ولا أفضل وضع المكياج، وأدوات التجميل، حتى في المسلسلات التي أشارك بها".

الفنانة نرمين الفقي، حسمت مؤخرا الشائعات التي ترددت عن خطبتها لأحد رجال الأعمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: الحقيقة فيه إشاعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت تريند.. موضوع خطوبتي لرجل أعمال.. حابة أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة.. أنا مع أهلي، ولقيت إشاعة بقت تريند"