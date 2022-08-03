حقيقة استعداد الكينج محمد منير للخضوع لجراحة في القلب "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل يعاني الكينج محمد منير من أزمة صحية؟، ما هي حقيقة استعداده للخضوع لعملية جراحية؟، أسئلة ترددت عقب ما نشر في إحدى الصفحات المنسوبة لمحبيه، في موقع فيسبوك.

نادر محمد "المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب، :" ما تردد عن صحة الكينج محمد منير، واستعداده للخضوع لجراحة في القلب، عاري تماما من الصحة، ومجرد شائعة سخيفة".

وأضاف،:" الفنان محمد منير، زي الفل، وحالته الصحية بحمد الله جيدة جدا، بل وبدأ يستعد لتقديم حفل غنائي جديد، عقب النجاح الكبير الذي شهده الحفل الذي أقيم في الإسكندرية، وحالة الحب الجميلة التي عاشها مع جمهوره".

وكانت إحدى الصفحات المنسوبة لمحبي الكينج، قد نشرت صورته، عبر موقع فيسبوك، وكتبت،:" الكينج سيخضع لعملية قسطرة في القلب، يا شال الهوا غطيه، يا نسيم الأطبا داوية"

الكينج محمد منير، تصدر مؤخرا تريند موقع يوتيوب، عقب طرح أحدث أغانيه "للي"، من كلمات وألحان وإنتاج الفنان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس، وإخراج مريم الباجوري.