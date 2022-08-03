بعد صورته مع فتاة إسرائيلية.. محمد رمضان يستعين بعبدالحليم حافظ فور وصول مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وصل الفنان محمد رمضان، صباح اليوم، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، بعدما أحيا حفلا غنائيا في اليونان قبل أيام.

ونشر رمضان، مقطع فيديو له عقب وصوله المطار، مصحوبا بمقطع من أغنية "البندقية اتكلمت" للنجم الراحل عبد الحليم حافظ من ألحان بليغ حمدي وكلمات محسن الخياط، والذي يقول فيه العندليب: "بلادي بلادي ولا عمري أفرط فيكي.. بلادي بلادي وأموت وأنا بهتف بيكي".

وعلّق رمضان: "شكراً كل عمال مطار برج العرب على هذا الحب والترحاب.. وصلت اليوم مصر استعداداً لحفلات مدينة العلمين الجديدة.. ثقة في الله نجاح يليق ببلدي.. 12 & 19 & 26 أغسطس".

وكان قد أثار ظهور فتاة إسرائيلية في مقطع فيديو مع الفنان محمد رمضان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

"رمضان" ظهر وهو يحتضن الفتاة الإسرائيلية، أثناء تواجده في اليونان، لإحياء حفل غنائي هناك.

وفي مقطع فيديو متداول، قالت مايا زخاريا في أول تعليق لها على الصورة: "كنا نسير على الشاطي في ميكونوس باليونان، فلاحظنا الفنان محمد رمضان، الكثير طلبوا التقاط صورة وأنا منهم لأنني من محبيه، لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع الحضور.. محمد رمضان كان لطيفا مع الكل ولم يرفض أي طلب، ولست جندية بل قد تخرجت من الجيش الإسرائيلي".

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.