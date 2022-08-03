إيرادات الأفلام.. "عمهم" لمحمد إمام يتخطى 38 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يواصل الفنان محمد عادل إمام، حصد الإيرادات بفيلمه "عمهم"، ضمن المنافسة على شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي 2022.

وحقق فيلم "عمهم" أمس الثلاثاء 2 أغسطس، إيرادا بلغ 643,052 جنيه، محققا نحو 5,537,432 في الأسبوع الأخير، ليصل إجمالي ما حققه العمل لنحو 38,152,124 جنيه في شباك التذاكر.

"عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، هدى المفتي، محمد ثروت، باسم سمرة، وأحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.