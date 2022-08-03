شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "تسليم أهالى" بدور العرض وإهداؤه إلى سمير غانم ودلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صناع فيلم "تسليم أهالى" العمل بدور العرض السينمائية، اليوم الأربعاء، للمنافسة فى موسم الصيف، وقرر القائمون على الفيلم إهداءه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها.



اهداء الفيلم الى سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.

ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس من العام الماضى، إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وسط صدمة كبيرة في الوسط الفني وبالنسبة لابنتيها دنيا وايمى سمير غانم، حيث توفت دلال بعد 3 اشهر فقط من رحيل زوجها ورفيق عمرها الفنان الكبير سمير غانم.