على طريقة فطوطة.. براد بيت ببدلة خضراء واسعة فى العرض الخاص لـBullet Train

القاهرة - سامية سيد - اعتاد النجم براد بيت على الظهور خلال الفترة الأخيرة ببدل غريبة، مثلما تم وصفها من قبل المواقع العالمية التي رصدتها خلال أكثر من مناسبة آخرها ما حصل مؤخراً حينما ارتدي بدلة خضراء واسعة، لفت بها الأنظار إليه أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم Bullet Train.



براد بيت

وارتدي براد بيت بدلة خضراء واسعة اشبه بما ارتداه الرحل سمير غانم مع شخصيته الشهيرة فطوطة، فما ان ظهر بالبدلة حتى ذكر المتابعين وربطوا بين البدلة وزي سمير غانم حينما قام بدور فطوطة الشهير الذى لا يزال عالق في الأذهان إلى الآن.



براد بيت

من ناحية أخرى سبق وكشف الممثل العالمى براد بيت أنه معجب ببرنامج المسابقات التليفزيونى The Great Pottery Throw Down الذى بدأ بثه منذ عام 2015، وصرح بيت قائلا :" شاهدت حلقات المواسم بـ أكملها، وأتابع البرنامج متابعة جيدة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme ".

حيث أعرب بيت عن إعجابه بالحكم كيث بريمر جونز، الذي اشتهر بالبكاء، حيث قال بيت: "إنه جميل جدًا، لطيف، وداعم للمواهب، ويجعلنى أبكى في بعض الأحيان، بسبب تعاطفه معهم".



براد بيت

The Great Pottery Throw Down هو برنامج منافسة بريطاني لهواة الفخار، تم بثه في الأصل على BBC Two لمدة موسمين، وبعد أن ألغتها الشبكة في عام 2018، ومن ثم قررت القناة الرابعة البريطانية في إعادة إحياء البرنامج من جديد، وإعادته إلى الشاشة منذ يناير 2020.