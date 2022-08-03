شكرا لقرائتكم خبر عن من بيع ممتلكاته لفقدان الذاكرة.. القصة الكاملة لأزمة شريف خير الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان شريف خير الله التريندات مؤخراً، وذلك بعدما سرد في برنامج تليفزيوني حكايات حول قصة مرضه، الذى اضطر على أثرها لبيع كل ممتلكاته، والحياة الصعبة الذى عاشها حتي أعلن على موقع فيس بوك رغبته في العمل كسائق تاكسى إن لزم الأمر بسبب تلك الظروف الصعبة، الذى نتعرض لها خلال السطور التالية.

حكاية أزمة شريف خير الله

شريف خير الله أثناء حلوله ضيفاً على برنامج تليفزيوني أكد أنه دخل غيبوبة بسبب إصابته بكسر في الجمجمة عقب حادث سبب له نزيف في المخ، مما افقده الذاكرة لمدة 10 أيام، ثم لم يقف الأمر عند ذلك إذ أنه اضطر لبيع كل ممتلكاته ، حيث بدأ ببيع سيارته وشراء سيارة أقل ثم باعها، كما باع منزله مؤكداً أن تلك الفترة كانت اصعب فترة عاشها فى حياته.

شريف خير الله وكواليس بوست رغبته في العمل كسائق تاكسى

كما أوضح شريف خير الله أنه حينما كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك رغبته في العمل كسائق تاكسى كان يبكي بكاء شديداً وهو يتذكر اعماله في مسلسلات مثل قاسم امين، زيزينيا، وينظر لحاله حالياً بعدما ظل لا يعمل 4 سنوات، ثم بمجرد كتابة البوست فهمه الكثيرون بالخطأ وكأنه كان قاصد أن يتصدر اسمه التريند.