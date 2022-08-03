شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم محمد إمام "عمهم" تتخطى الـ 38 مليون جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام إلى 38 مليوناً و152 ألف جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى بعد 27 يوم عرض، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الموافق 7 يوليو الماضى، حيث أضاف الفيلم إيرادات بلغت 643,052 ألف جنيه أمس الثلاثاء .

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.