جيسون موموا يتظاهر بأنه مضيف طيران على خطوط هاواى .. صور

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل جايسون موموا البالغ من العمر 43 عامًا في فيديو طريف على "تيك توك" وهو يعمل كمضيف طيران على خطوط هاواي الجوية حيث انه كان يوزع الماء على المسافرين.

أطلق عليه أحد المستخدمين على تطبيق" تيك توك" لقب "اكوامان"، فى إشارة لدوره بفيلم اكوامان، كان موموا يرتدي بدلة رمادية مع قميص أسود بينما كان يوزع زجاجات من المياه المستدامة ووضع زهرة وردية خلف أذنه اليسرى، كما ذكر في صحيفة "الديلي ميل"

