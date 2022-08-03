شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تستعد لإحياء حفل فى سوريا 18 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم، لإحياء حفل فنى فى سوريا، يوم ١٨ من شهر أغسطس الجارى، وقالت عبر تويتر:"‏متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بـ "قلعة دمشق" - سوريا حتى نرجع بالذكرى لأحلى إيّام عشناها مع بعض لاقونا".

طرحت النجمة نجوى كرم، أغنيتها الجديدة "ساعة بيضا"، على اليوتيوب، وروجت نجوى للأغنية عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"ساعة بيضا لكل الناس اللي قلبهم أبيض"، و الأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينغ فادي جيجي.



حفل نجوى كرم

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية:"وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي".

وأحيت اللبنانية نجوى كرم، أحيت مؤخراً حفلاً غنائيًا، في إسطنبول بتركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "ساخر قلوب"، في حين يمتع ناصيف زيتون الحضور بأغنيات "تكة" و"فارقوني".