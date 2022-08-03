شكرا لقرائتكم خبر عن أول "ويك إند" فى أغسطس.. 7حفلات لنجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب وكاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العطلة الأسبوعية المقبلة "الويك أند"، سلسلة من حفلات الصيف التي ستنطلق بعضها من داخل مصر والأخرى من بعض الدول العربية، والتي يحرص عدد كبير من الجمهور حضورها ومشاركة نجومهم المفضلين في الغناء والاحتفال بأجواء الصيف، خاصة أن العطلة الأسبوعية المقبلة تحتوى على ألمع نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية.

كاظم الساهر

من أكبر المفاجآت التي يشهدها "ويك أند" أول أسبوع من شهر أغسطس هو حفل القيصر كاظم الساهر غدا الخميس 4 أغسطس في الساحل الشمالى، وهو الحفل الأول له بعد غياب عن حفلاته في مصر، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيه وجمهوره المتشوق لأغنياته.

عمرو دياب

يحتفل الهضبة عمرو دياب بنزول أغنيات ألبومه الجديد التي طرحها مؤخرا، في حفل غنائى يقام في مدينة العلمين الجديدة بعد غدا الجمعة 5 أغسطس، والذى سيحضره عدد كبير من جمهور الهضبة ومحبيه.

مدحت صالح

يحيى المطرب الكبير مدحت صالح أولى حفلات مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى بالإسكندرية بعد غدا، والذى يعود بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا.

رامى جمال

يحيى النجم رامى جمال حفلاً غنائيًا، بعد غدا الجمعة في الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لجمهوره.

هيفاء وهبى

تحيى النجم اللبنانية هيفاء وهبى، حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، بعد غدا الجمعة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها والذى يشاركها الرقص والغناء معها.

مايا دياب

تحيى النجمة اللبنانية مايا دياب، حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، غدا الخميس ، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.

ادهم سليمان

يحيي المطرب أدهم سليمان، حفلا غنائيا غدا الخميس فى ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم أدهم مجموعة من أغانيه الشهيرة، وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته التى اشتهر بها.