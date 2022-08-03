شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. العرض الخاص للفيلم العالمى A Day to Die بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء العرض الخاص للفيلم العالمى A Day to Die، الذى يشارك في بطولته النجم المصرى محمد كريم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بأحد دور العرض المصرية.

يأتي العرض بعد أن حرص النجوم العالميين ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر علي زيارة الأهرامات، وذلك بصحبة محمد كريم بطل فيلم A Day to Die ،وتأتي الزيارة في إطار استعدادهم لحضور العرض الخاص للفيلم

وحضر الخليج 365 جولة النجوم في الأهرامات حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مصر للمرة الأولى وزيارة الأهرامات وخان الخليلي وعدد من المزارات السياحية في مصر.

وصادف تواجدهم هذه الأيام في منطقة الأهرامات، حضورهم في Pyramids Air Show،كما سيقومون بجولة في مدينة الإنتاج الإعلامي ومناطق التصوير المفتوحة بها، كنوع من الترويج لتلك المناطق، ثم رحلة نيلية، وأكد كريم أنه دائما يسعي إلي أن يساعد في الترويج السياحي للبلد، وأيضا تقديمها كمناطق تصوير مهمة ومفتوحة ومتنوعة للعالم.

فيلم A Day to Die يدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات أثناء حمايته المشروطة، مما يضع كونور أمام يوم واحد لدفع مليوني دولار كتعويضات لا يحتاجها لـ Tyrone Pettis، وبالتالي فأنه مجبر على أن يطلب من طاقم العمليات العسكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن يجتمعوا معًا ويحصلوا بطريقة ما على مليوني دولار قبل أن يفقد كونور كل من يحبه.