شكرا لقرائتكم خبر عن الدنجوان رشدى أباظة فى مراحل عمرية مختلفة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد النجم الكبير رشدى أباظة، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس، وتمتع رشدى بكاريزما إضافة إلى موهبته المميزة التى جعلته في قالب آخر من النجومية، ومكانة أخرى من الصعوبة أن يصل لها ممثل آخر، لذلك شاهد الدنجوان رشدى أباظة فى مراحل عمرية مختلفة.

ولم يخطط رشدى أباظة لدخول التمثيل ولكن علاقة الصداقة القوية مع أحمد رمزى وعمرالشريف كانت السبب فى ذلك حيث اختاره المخرج كمال بركات للمشاركة فى أول أفلامه " المليونيرة الصغيرة "، أمام فاتن حمامة 1958، وتوهجت نجوميته بمشاركته فى أفلام مهمة مثل "امرأة على الطريق وتوالت أعماله التى صارت علامات فى تاريخ السينما مثل فى بيتنا رجل والزوجة 13وشروق وغروب وصغيرة على الحب، شكلاً بها ثنائيات ناجحة مع نجمات مثل شادية وسعاد حسنى وسامية جمال غيرهن بعدما لاقت أعمالهم نجاحاً كبيراً

تزوج 5 مرات من: تحية كاريوكا، وصباح، وسامية جمال، وباربرا الأمريكية التى أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وقبل رحيله بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة.

واعتبر زواجه من سامية جمال أفضل فترة فى حياته ولذا استمر معها 18عامًا وفى 27 يوليو 1980 رحل الدنجوان عن الحياة بعد صراع مع المرض

رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



رشدي أباظة



