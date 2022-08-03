توفيق عبد الحميد عن هذه الفنانة : ” لو كنا التقينا فى زمن واحد كنا هنحب بعض “

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 05:47 مساءً - كشف الفنان ” توفيق عبد الحميد ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك عن أن الفنانة ” مريم فخر الدين ” كانت هي فتاة أحلامه .

وأشار توفيق عبد الحميد في منشوره إلى أنه لو كان قد التقى والفنانة الراحلة في زمن واحد لكانت نشأت بينهما علاقة حب .

وتضمن المنشور صورة لحديث للفنانة الراحلة مريم فخر الدين من أحد اللقاءات التليفزيونية عن إبنتها .

وكتب في تعليقه عليها : ” وتبقى مريم فخر الدين هى فتاة أحلامى .. وأكاد أكون على يقين أننا لو كنا التقينا فى زمن واحد كنا هنحب بعض ” .