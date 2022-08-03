هنا الزاهد تكشف عن حصيلة إيرادات فيلم بحبك : ” رقم محدش يتخيله، رقم يخض “

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 05:47 مساءً - أعربت الفنانة ” هنا الزاهد ” عن سعادتها بنجاح فيلمها الجديد (بحبك) مع النجم ” تامر حسني ” والذي تخطت إيرادته حتى الآن نصف مليار جنيه، كما سيتم عرضه في بريطانيا .

وشاركت هنا الزاهد صورة عبر حسابها على إنسجرام من خلال خاصية الاستوري لخبر عن إيرادات الفيلم وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمدلله يا رب، رقم محدش يتخيله، رقم يخض ” .

وتابعت موجهة رسالة إلى الفنان تامر حسني : ” مبروك يا تامر، اتبسط بفيلمك لأنه أول إخراج ليك .. تعبت جدا وربنا كرمك أوي، ومبروك لكل الكاست وكرو الفيلم اللي تعبوا جدا فيه ” .

وأضافت : ” ربنا كرمنا جدا جدا، شكرا لكل الناس اللي بعتت لي من ساعة ما الفيلم نزل لحد دلوقتي، وشكرا لكل ناقد كتب عني في الفيلم .. سعيدة جدا ومبسوطة إني كنت جزء من فيلم بحبك ” .

يذكر أن فيلم بحبك من تأليف وإخراج وتمثيل تامر حسني .. ويشاركه في البطولة : هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل .