تفاصيل حالتها.. خروج المطربة شاهيناز من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قرر الطبيب المشرف على علاج المطربة شاهيناز، خروجها من المستشفى، وإكمال علاجها في المنزل، مع الالتزام بالراحة.

عصام نصر الله المستشار الإعلامي للمطربة شاهيناز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "حالة المطربة شاهيناز، شهدت تحسنا ملحوظا، ولهذا وافق الطبيب على خروجها من المستشفى، وخضوعها للعلاج بالمنزل، من خلال المحاليل والأدوية، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة".

وتابع: "شاهيناز كانت تعاني من متاعب صحية في المعدة والقولون، وزادت مع حالة الإجهاد التي أصابتها بسبب تركيزها وحماسها بالعمل في حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي، يوم الخميس الماضي، وكان السبب في نقلها إلى المستشفى".

شاهيناز، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت: "اللهم انت الشافي المعين، لا شفاء إلا شفائك".

شاهيناز، كانت قد أحيت يوم الخميس الماضي، حفل غنائي في أحد شواطئ مارينا 5، بالساحل الشمالي، وقامت مؤخرا بطرح أغنيتين، الأولى تحمل عنوان "ولا أول مرة"، والثانية "ادفع اللي عليك"، من كلمات وألحان محمد غريب وتوزيع زوجها الملحن والموزع الموسيقي آدم حسين.