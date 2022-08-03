إيرادات الأفلام.. "بحبك" لتامر حسني يقترب من 44 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يواصل الفنان تامر حسني، حصد الإيرادات بفيلمه "بحبك"، ضمن المنافسة على شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي 2022.

وحقق فيلم "بحبك" أمس الثلاثاء 2 أغسطس، إيرادا بلغ 502,151 جنيه، محققا نحو 4,477,835 في الأسبوع الأخير، ليصل إجمالي ما حققه العمل لنحو 43,836,199 جنيه في شباك التذاكر.

"بحبك" بطولة النجوم: تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وتميم عبده وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر حسني، موسيقى تصويرية تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، ويعرض لجمهور عام بدون تصنيف عمري.