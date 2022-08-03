دومينيك حوراني تروج لمسرحيتها الجديدة "شيكو لولو" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، عن البرومو الترويجي الأول لمسرحيتها الجديدة "شيكو لولو"، والمقرر عرضها قريبا داخل مصر وعدد من الدول العربية.

ونشرت دومينيك، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، برومو العرض المسرحي الجديد "شيكو لولو"، وعلقت عليه قائلة: "قريبا في مصر وكل البلدان العربية مسرحية شيكو لولو.. شوفوا إزاي سحرت الناس كلهم".

وظهرت دومينيك في البرومو بشخصية أنجلينا جولي التي جسدتها في فيلم Maleficent، بينما يجسد علاء مرسي وشريف باهر شخصيتي أوليفر هاردي وستان لوريل صاحبا شخصيتي "لوريل وهاردي"، بينما يجسد الفنان محمد الصاوي شخصية روان أتكينسون الشهير بشخصية "مستر بين"، فيما يجسد الفنان حسن عبدالفتاح شخصية "عزباوي".

مسرحية "شيكو لولو" تدور في إطار كوميدي تشويقي، وهي من بطولة دومينيك حوراني، شريف باهر، علاء مرسي، محمد الصاوي، حسن عبدالفتاح، كريم خالد، جينا طوبار، وسايكو وغيرهم، موسيقى محمود الشابوري، بوست برودكشن محمود مهدي، استعراضات مها عبدالرحمن، إضاءة عمرو يماني، إشراف عام دينا خورشيد وأحمد دياب، من إنتاج ياسين مكي، تنفيذ dfilmproudction، تأليف إيهاب ناصر، وإخراج علاء مرسي.

وطرحت دومينيك حوراني، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "خروفي" احتفالا بعيد الأضحى المبارك الماضي.