شريف خير الله يوجه رسالة لمحمد رمضان: مينفعش عشان ربنا عاطيك تتمنظر علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان شريف خير الله، رسالة للفنان محمد رمضان، قائلا إنه "يحبه لأنه فنان متميز وشاطر ويعرف كيف يسوق نفسه جيدا".

أضاف خير الله، خلال حواره ببرنامج "الستات" عبر قناة "النهار": "محمد رمضان له تصرفات بتضايقني، يعني مينفعش عشان ربنا عاطيك فتتمنظر علينا وعلى الناس عموما، تجيب فلوس وترميها وبتاع، طيب ليه؟".

تابع: "محمد رمضان رمى فلوس وكده وبعدين لما الناس انتقدته وهاجمته بشدة قالك كنت بصور فيديو، أنت بتضحك على مين؟ أنا بحبه وهو بني آدم طيب وجدع ووقف جنب فنانين كانوا مرضى وعيانين ومش بيتكلم، أنا من بحبه فيه بقوله بلاش الحاجات دي".

يذكر أن الفنان شريف خير الله شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 3 - القرار" مع النجوم: ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي.