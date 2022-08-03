إيرادات الأفلام.. "كيرة والجن" يتخطى 96 مليونا و"عمهم" ينتزع المركز الثاني من "بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يتنافس على إيرادات شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي 2022، 3 أفلام، وهي "كيرة والجن"، "بحبك"، و"عمهم". وحققت الأفلام الثلاثة إيرادات مجتمعة بلغت 18,394,466 في الأسبوع الماضي، وجاء ترتيب الأفلام من حيث الإيرادات، أمس الثلاثاء 2 أغسطس، كالتالي:

إيرادات فيلم كيرة والجن

حافظ فيلم "كيرة والجن" على صدارة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 934,534 جنيه أمس الثلاثاء، محققا 8,379,199 الأسبوع الأخير، ليصل إجمالي ما حققه من إيرادات إلى 96,462,732 جنيه حتى الآن.

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم، تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم.

إيرادات فيلم عمهم

وجاء فيلم عمهم في المركز الثاني، بتحقيقه إيرادا بلغ 643,052 جنيه أمس الثلاثاء، محققا 5,537,432 الأسبوع الأخير، ليصل إجمالي ما حققه من إيرادات إلى 38,152,124 جنيه حتى الآن.

"عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، هدى المفتي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إيرادات فيلم بحبك

وجاء فيلم "بحبك" في المركز الثالث في شباك التذاكر، محققا 502,151 جنيه أمس الثلاثاء، محققا 4,477,835 الأسبوع الأخير، ليصل إجمالي ما حققه من إيرادات إلى 43,836,199 جنيه حتى الآن.

"بحبك" تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخا ومجموعة كبيرة من الفنانين، إنتاج حسام حسني.