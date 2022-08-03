بعد خضوعه لجراحة في القلب.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد ثروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب الكبير محمد ثروت، عن تجاوز الأزمة الصحية التي مر بها في يونيو الماضي، وخضوعه لجراحة في القلب، وذلك من خلال أول صورة له عبر صفحته في موقع فيسبوك.

المطرب الكبير، نشر عبر صفحته الصورة، وكتب:"مع أصدقاء المشوار، الفنان المحترم شريف منير والجميل الفنان الغالي حكيم".

المنتج أحمد ثروت "نجل المطرب الكبير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" الوالد حضر اليوم الأربعاء، العرض الجوي الذي أقيم في منطقة الأهرامات، للقوات الجوية المصرية، و فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي بصحبة أصدقائه الفنان شريف منير، والفنان حكيم".

وتابع:" الوالد، سعيد جدا بالعرض، والحمد لله حاليا صحته أفضل".

وعانى المطرب محمد ثروت، في نهاية يونيو الماضي، من ذبحة صدرية، وخضع لجراحة عاجلة في القلب، بسبب وجود شريان مسدود بنسبة ٩٩٪؜.

المطرب الكبير محمد ثروت، يستعد لطرح أغنية بعنوان"هنسيب لمين الغناء"، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إنتاج نجله أحمد ثروت.