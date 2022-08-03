هجوم وانتقادات صناع الفن.. إيمي تاتو تثير الجدل بتقديم برنامج

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل كبير أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان إيمي كمال الشهيرة بـ"إيمي تاتو"، خوضها تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "ضي القمر" عبر قناة "الشمس".

ومن بين الذين انتقدوا خوض "إيمي تاتو" التجربة، الفنان محمد علي رزق، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أنسب اسم للبرنامج ده يكون الإيد السندة.. والدعاية تبقى الإيد السندة مع إيمي الجامدة".

وردا على المذيع أحمد سالم الذي كتب عبر "فيسبوك": "طيب هنقول إيه لطلبة وخريجي كليات الإعلام وهم شايفين إيمي تاتو بقت مذيعة؟"؛ علّقت الفنانة رولين القاسم، قائلة: "عندها كاريزما".

فيما كتب السيناريست أيمن سليم مؤلف مسلسلي "حواديت الشانزليزيه" و"دايما عامر"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "معًا لدعم إيمي تاتو.. واحدة بيجيلها ملايين المشاهدات على أي فيديو أو لايف، تعليقاتها بتتعمل كوميكس وميمز، بتلاقي إشادات وإعجاب من كل اللي حواليها وبقى عندها جمهور على السوشيال ميديا بيتهافتوا على فيديوهاتها وبيروحولها فروع الكوافير بتاعها عشان يقابلوها مخصوص.. إيه اللي يخليها ماتفكرش تشتري هوا وتبقى مذيعة؟ في الميديا مفيش حاجة اسمها فرص.. ولا كان فلان أولى من علان.. مجتش على إيمي تاتو".

وكتب الشاعر والروائي وليد عبد المنعم عبر "فيسبوك": "بصراحة أنا شايف إن ردود الفعل على موضوع الأستاذة (إيمي تاتو) فيه مبالغة كبيرة قوي قوي.. مش أنتم من البداية اللي بتشهروا الناس دي وبتكبروها وبتجروا على فيديوهاتهم وصورهم وأخبارهم لحد هما ما بيصدقوا أنهم بجد مؤثرين وأصحاب شعبية؟ مش أنتم من البداية اللي بتعملوا للمؤاخذة سعر؟".

وسبق وقام عدد من الفنانين بتقليد "إيمي تاتو" في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما صرحت الفنانة بسنت شوقي أنها تتمنى تقديم شخصيتها في عمل.

وكانت "إيمي تاتو" كتبت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء أمس: "انتظرونا على قناة الشمس.. مع إيمي.. في برنامج ضي القمر.. يوم الأحد الساعة 7:30 مساء.. والإعادة يوم الخميس الساعة 3:00 صباحا.. شاشة تجمعنا على قناة واحدة.. شاشة قناة الشمس".