الموت يفجع الوسط الفني في لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:50 مساءً - توفي صباح اليوم الأربعاء الملحن والموزع الموسيقي المايسترو ” إحسان المنذر ” بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز ال 75 عاما .

وحرص عدد من نجوم الفن في لبنان على نعي المايسترو إحسان المنذر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

فجاء من بينهم الفنانة ” مادلين مطر ” التي كتبت في تغريدة لها : ” الله يرحم الموسيقار اللبناني المبدع إحسان المنذر .. أروع أرشيف من ألحانه رافقت أيامنا ورح تبقى معنا عطول .. الرحمة لروحك ” .

فيما قالت الفنانة ” إلين لحود ” : ” الله يرحمك أستاذ إحسان .. خسارة كبيرة للفن ” .

وكتب الفنان صلاح الكردي : ” بداية يوم بخبر حزين جدا جدا بوفاة الموسيقار الكبير إحسان المنذر .. كم تعلمنا منك الأخلاق والاحترام والمهنية قبل أن نتعلم الموسيقى ونكون أحد تلامذتك ” .

وأضاف : ” شكرا على كل عمل جميل قدمته لنا .. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وجميع المحبين .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

يذكر أن الموسيقار إحسان المنذر كان قدم تعاون مع نخبة من الفنانين وقدم ألحان لكلا من : ماجدة الرومي وراغب علامة وجوليا بطرس وسميرة سعيد ووليد توفيق والشحرورة صباح وغيرهم .