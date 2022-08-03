الموت يفجع الوسط الفني في لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:50 مساءً - توفي صباح اليوم الأربعاء الملحن والموزع الموسيقي المايسترو ” إحسان المنذر ” بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز ال 75 عاما .
وحرص عدد من نجوم الفن في لبنان على نعي المايسترو إحسان المنذر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .
فجاء من بينهم الفنانة ” مادلين مطر ” التي كتبت في تغريدة لها : ” الله يرحم الموسيقار اللبناني المبدع إحسان المنذر .. أروع أرشيف من ألحانه رافقت أيامنا ورح تبقى معنا عطول .. الرحمة لروحك ” .
فيما قالت الفنانة ” إلين لحود ” : ” الله يرحمك أستاذ إحسان .. خسارة كبيرة للفن ” .
وكتب الفنان صلاح الكردي : ” بداية يوم بخبر حزين جدا جدا بوفاة الموسيقار الكبير إحسان المنذر .. كم تعلمنا منك الأخلاق والاحترام والمهنية قبل أن نتعلم الموسيقى ونكون أحد تلامذتك ” .
وأضاف : ” شكرا على كل عمل جميل قدمته لنا .. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وجميع المحبين .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
يذكر أن الموسيقار إحسان المنذر كان قدم تعاون مع نخبة من الفنانين وقدم ألحان لكلا من : ماجدة الرومي وراغب علامة وجوليا بطرس وسميرة سعيد ووليد توفيق والشحرورة صباح وغيرهم .
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