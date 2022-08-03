شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى يتجاوز الـ 43 مليون جنيه في السينمات منذ عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 502,151 ألف جنيه أمس الثلاثاء في شباك التذاكر، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم خلال 27 يوم عرض إلى 43 مليون و836 ألف جنيه ، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 7 يوليو، كما حقق الفيلم إيرادات غير مسبوقة فى دول الخليج وأمريكا ولندن وكنتدا، محققاً نصف مليار جنيه .

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.