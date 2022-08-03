شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو لبنان ينعون الموسيقار اللبنانى إحسان منذر:أعمالك خالدة ووفاتك خسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من فنانو لبنان، وفاة الفنان الكبير إحسان منذر، الذى غادر عالمنا اليوم الأربعاء، وعلى رأسهم الفنانة إليسا ونانسى عجرم، ومن جهتها قالت الفنانة اليسا عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :" الله يرحم الموسيقار الكبير إحسان المنذر، خسارة للفن اللبناني والعربي وقيمة كبيرة بألحان وأعمال من عمق تاريخنا، كل التعازي لعيلتو ومحبينو ولعشاق الفن الأصيل".

فيما غردت الفنانة نانسى عجرم :" رحل الكبير إحسان المنذر ليخسر الفن البناني برحيله أحد أبرز مبدعيه، رح تبقى بالقلب".



نانسى عجرم

ومن ناحيته قال الفنان وائل كفورى عبر تويتر :" خسارة كبيرة رحيل الموسيقار القدير إحسان المنذر تعازينا الحارّة للعائلة الكريمة ولكلّ المحبيّن، فلتسترح نفسه بسلام".



وائل كافورى

ومن جانبها غردت الفنانة مايا دياب قائلة :" خبر حزين جدًا رحيل أحد كبار الموسيقيين بلبنان إحسان المنذر رح تبقى اعمالك خالدة متل إسمك".

و غيب الموت فجر، اليوم الأربعاء، المايسترو إحسان المنذر، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما.



مايا دياب

إحسان المنذر هو ملحن وموزع موسيقي لبناني ترك بصمة رائعة ومهمة جدا عند العديد من الفنانين، منهم الفنان راغب علامة في العديد من الأغاني، التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة راغب الفنية، نذكر منها : "عن جد" و"يا لومي" و"لو شباكك ع شباكي" الكتب العتيقة"، "دي ليلة ورد" و"برافو عليكي"، كما تعاون مع الفنانة سمية بعلبكي من خلال أغنية بعنوان "امرأة شرقية" من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، بالإضافة إلى أغنية "إحساس جميل"، بالإضافة إلى تعاون جمعه مع الفنانة ماجدة الرومي.

وترك الملحن الراحل إحسان المنذر بصمة فنية مميزة في الوسط الفني على الصعيد اللبناني والعربي