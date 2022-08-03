شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي أستاذ جامعي متخصص فى علم الجريمة بمسلسل "الدفعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان طارق لطفي لبدء تصوير مسلسله الجديد "الدفعة" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على احدى المنصات خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد طارق خلال الأحداث شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة ويحقق في العديد من الجرائم وذلك في إطار تشويقى مثير.

مسلسل "الدفعة" بطولة طارق لطفى، شريف سلامة، ندا موسى، أحمد الشامى، أميرة أديب، حازم إيهاب، مروة أنور، على السبع وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن طارق لطفي قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.