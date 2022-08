شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت يانج أول أمريكية آسيوية تتولى رئاسة أكاديمية الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم انتخاب المنتجة جانيت يانج رئيسًا لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية "الأوسكار"، وتعد يانج أول أمريكية من أصول آسيوية ورابع امرأة تتقلد هذا الدور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " dw"، تم انتخاب يانج في اجتماع افتراضى بـ حضور 54 عضوا، وخلفا لديفيد روبين.



وذلك بعد 6 أسابيع من تكريم يانج من خلال وضع عمود باسمها في متحف الأكاديمية تقديرا لـ مشوارها الفني، وذلك على غرار عدد كبير من نجوم هوليوود منهم توم هانكس، ريتا ويلسون، إيما توماس، كريستوفر نولان، وغيرهم.

وذلك بعد أن شغلت المنتجة الصينية جانيت يانج خلال العام الماضي منصب نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الأوسكار، بـ جانب كونها عضو في فرع المنتجين، انتجت يانج عدد من الأفلام الشهيرة منها فيلم The Joy Luck الذى طرح عام 1993 Club وفيلم الرسوم المتحركة الذى رشح لـ جائزة الأوسكار Over the Moon، في عام 2020.



كما ساعدت يانج فى تسويق السينما الصينية بـ دور العرض الأمريكية في خلال الثمانينيات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " dw ".