شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "الخيار" ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح النهار العرض المسرحي الغنائى "الخيار" ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية "المسرح الجماهير " وهو من إخراج مصطفي عبد السلام و تصميم الاستعراضات مى ابراهيم و يبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا و يستمر حتى غدا الخميس.

ويرأس المهرجان الدكتور أشرف ذكي ،وإشراف عام على المهرجان وائل عبدالله ، مدير المهرجان منه بدر تيسير.

يشارك في العرض الممثلين مايا ماهر، آلاء علي، مجدى البحيرى، محمد زيزو، عمرو صلاح، سيدون، عمرو الحسينى، محمد يوسف، منير مختار، محمود ترك، إلى جانب عدد كبير من الأطفال منهم حمزة شريف في دور "فاهم" وهو فيلسوف مثقف، والأطفال حلا هاني، تيم الله هانى، خديجة أحمد، منة طارق، يونس فاروق، أسر حمدى، رزان وليد، أحمد رامى، وتصميم الملابس ياسمين عادل.



مسرحية الخيار



حمزة شريف علي أفيش مسرحية الخيار



مسرحية الخيار



مسرحية الخيار



مسرحية الخيار



مسرحية الخيار



مسرحية الخيار