كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:47 مساءً - كشف الفنان المصري ” مصطفى درويش ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قيام سيدة دون الكشف عن هويتها بانتحال صفة زوجته .
وأكد مصطفى درويش في منشوره على عدم زواجه حتى الآن وأنه لم يسبق له الزواج من قبل .. كما أنه لا علاقة له مع من تنتحل صفة زوجته .
فكتب محذرا من هذه السيدة : ” مش فاهم يعني واحدة ماشية بتقول إنها مراتي وأنا عمري ما اتجوزت أصلا .. هي عارفه أكتر مني يعني، ده إيه النيلة دي والمرار الطافح ده ” .
وتابع مصطفى درويش في تعليقه على هذا المنشور : ” ربنا يستر وميطلعش عندي عيال راميهم بالمرة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تدعي زواجها من الفنان ” مصطفى درويش ” .. والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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