سيدة تدعي زواجها من الفنان ” مصطفى درويش ” .. والأخير يرد

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:47 مساءً - كشف الفنان المصري ” مصطفى درويش ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قيام سيدة دون الكشف عن هويتها بانتحال صفة زوجته .

وأكد مصطفى درويش في منشوره على عدم زواجه حتى الآن وأنه لم يسبق له الزواج من قبل .. كما أنه لا علاقة له مع من تنتحل صفة زوجته .

فكتب محذرا من هذه السيدة : ” مش فاهم يعني واحدة ماشية بتقول إنها مراتي وأنا عمري ما اتجوزت أصلا .. هي عارفه أكتر مني يعني، ده إيه النيلة دي والمرار الطافح ده ” .

وتابع مصطفى درويش في تعليقه على هذا المنشور : ” ربنا يستر وميطلعش عندي عيال راميهم بالمرة ” .