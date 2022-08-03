فنانة سورية شهيرة تعلن تراجعها عن قرار اعتزال الفن

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:47 مساءً - أعلنت الفنانة ” رباب كنعان ” الشهيرة بدور الآنسة وردة في مسلسل (جميل وهناء) تراجعها عن قرارها باعتزال الفن والذي كانت قد اتخذته منذ حوالي عامين .
وأشارت رباب كنعان في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك إلى سبب عودتها في هذا القرار يرجع إلى محبة جمهورها لها وإقناع عدد من زملائها بالوسط الفني بأن تتراجع عن اعتزال الفن .
فكتبت الآنسة وردة في منشورها قائلة : ” أتشكر كل الأساتذة الذين تواصلت معهم بشكل شخصي أو عبر وسطاء من أجل عودتي عن قرار الاعتزال في مجال التمثيل ” .
وتابعت : ” والطريقة الأنسب لي للعمل التي تتناسب مع محبة جمهوري وحرص فانزاتي على مستوى أعمالي ودعم كل الأصدقاء والمتابعين الذين يرون مكانتي وإمكاناتي ” .
وكشفت الفنانة السورية رباب كنعان عن أسماء من سعوا إلى عودتهاللساحة الفنية وهم: المخرج والممثل عارف الطويل والمخرج سامي الجنادي والممثل قاسم ملحو والكاتب هوزان عكو .
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