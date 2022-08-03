شكرا لقرائتكم خبر عن على بيتش باجي..دنيا سمير غانم تنشر صورًا من كواليس تسليم أهالي قبل طرح الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صور لها من كواليس فيلم "تسليم أهالي" برفقة الفنان هشام ماجد على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت دنيا على الصور المنشورة بـ " فيلم تسليم أهالي انهاردة ان شاء الله.. ادعولنا"



دنيا سمير غانم على انستجرام

وظهرت دنيا سمير غانم على متن "بيتش باجي"برفقة الفنان هشام ماجد و حازت الصورة على ما يقرب من الـ8 آلاف إعجاب بعد ساعة من نشرها.



دنيا سمير غانم و هشام ماجد

و في وقت سابق طرح صناع "تسليم أهالى" الأفيش الجماعي للفيلم والذي تصدره دنيا سمير غانم وهشام ماجد بجانب بيومى فؤاد، إضافة إلى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز الذى ظهرت على الأفيش مرتدية فستان الزفاف، حيث يعد الفيلم آخر أعمالها الفنية اذ انتهت من تصويره قبل وفاتها.



كواليس تسليم اهالي

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.