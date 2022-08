شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت: أتابع برنامج The Great Pottery والحكم الرئيسي يجعلنى أبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى براد بيت أنه معجب ببرنامج المسابقات التليفزيونى The Great Pottery Throw Down الذى بدأ بثه منذ عام 2015، وصرح بيت قائلا :" شاهدت حلقات المواسم بـ أكملها، وأتابع البرنامج متابعة جيدة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث أعرب بيت عن إعجابه بالحكم كيث بريمر جونز، الذي اشتهر بالبكاء، حيث قال بيت: "إنه جميل جدًا، لطيف، وداعم للمواهب، ويجعلنى أبكى في بعض الأحيان، بسبب تعاطفه معهم".

The Great Pottery Throw Down هو برنامج منافسة بريطاني لهواة الفخار، تم بثه في الأصل على BBC Two لمدة موسمين، وبعد أن ألغتها الشبكة في عام 2018، ومن ثم قررت القناة الرابعة البريطانية في إعادة إحياء البرنامج من جديد، وإعادته إلى الشاشة منذ يناير 2020.



برنامج The Great Pottery Throw Down

يذكر أن بيت يقوم ببطولة الفيلم الجديد Bullet Train الذى يدور حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.