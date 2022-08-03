"محدش يزورني في قبري غيرها".. قصة رشدي أباظة وتحية كاريوكا من الزواج للطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل علينا اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل رشدي أباظة، فهو من مواليد 3 أغسطس 1926.

رشدي أباظة بدأ حياته السينمائية حين قدّمه المخرج بركات في فيلم "المليونيرة الصغيرة" عام 1948، وسرعان ما صار أحد أهم نجوم السينما المصرية وجانها الأول، ومن أهم أفلامه: "امرأة على الطريق، الطريق، طريق الأمل، الرجل الثاني، صراع في النيل، في بيتنا رجل، الزوجة رقم 13" وغيرها.

وفي حياة الدنجوان الشخصية 5 زيجات، الأولى من الفنانة تحية كاريوكا واستمر زواجهما 3 سنوات ونصف، والثانية من الأمريكية بربارا وأنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" قبل الانفصال بعد 4 سنوات، والثالثة من الفنانة سامية جمال لمدة نحو 18 عاما، ثم تزوج من المطربة صباح، وزيجته الخامسة كانت قبل وفاته بعامين من ابنة عمه نبيلة أباظة.

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وحكت تحية كاريوكا، الزوجة الأولى لرشدي أباظة، قصة زواجهما وطلاقهما في لقاء لها مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود ببرنامج "حكايات وذكريات" عبر قناة ART؛ وقالت: "دي الزيجة الوحيدة اللي أسعدتني في حياتي، الأحلام كنت ورشدي، كفاية أنه كتب (محدش يزوني في قبري غير تحية)، إنما هو النصيب".

أضافت: "3 سنين ونص كنت حاسة إني في الجنة"، وعن أسباب الانفصال رغم هذا الحب؛ قالت: "معلش.. ميتقالش.. مقدرش أقول ليه.. ولا هو يقدر يقول ليه.. أسباب تجرح آخرين".

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فيما قالت ابنة شقيقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن سبب انفصال خالتها عن رشدي أباظة، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" (أكتوبر 2017): "هي كانت في لبنان، وسمعت عن علاقة هو عملها مع واحدة، فدفعها إحساسها بذاتها وإزاي تتخان للانفصال، جالها إحساس بالمهانة إن راجل خانها بعد ما اديتله كل حاجة".

وتم اختيار 12 فيلما شارك فيها رشدي أباظة في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، وهي: "جعلوني مجرما، حياة أو موت، رد قلبي، جميلة، امرأة في الطريق، صراع في النيل، المراهقات، في بيتنا رجل، وا إسلاماه، الزوجة 13، غروب وشروق، وأريد حلا"، وتوفي في 27 يوليو عام 1980 بعد معاناة مع سرطان المخ.