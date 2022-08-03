"إساءة للآداب" و"تطبيع".. عقوبات محمد رمضان بسبب صوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، تريند موقع البحث "جوجل"، بسبب الجدل المثار حول صورته مع "مايا زخاريا" المجندة الإسرائيلية السابقة، في أحد شواطئ ميكونوس باليونان.

وجاء تداول صور "رمضان" مع "ماريا" التي سبق وخدمت في الجيش الإسرائيلي، عبر مواقع التواصل، ليجدد الحديث حول من الأزمات التي تطارد دوما الفنان الأكثر إثارة للجدل، بسبب الصور التي ينشرها أو ينشرها آخرون معه، ومنها ما نرصدها في التقرير التالي.

حفيدة صدام

في يوليو العام الماضي، تعرض الفنان محمد رمضان، للهجوم عقب نشر حرير حسين كامل "حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين"، صورته معها عبر حسابه في موقع "إنستجرام".

وعلى الرغم من قيام الفنان محمد رمضان بحذف الصورة التي تجمعه مع حرير "حفيدة صدام" من حسابه على موقع "إنستجرام" ، بعد ساعات من تعرضه للهجوم بسببها، إلا أن ذلك لم يمنع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من انتقاد موقفه، وطالبته من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في موقع فيس بوك، بتقديم اعتذاره للشعب الكويتي.

فجر، في المقطع، وجهت رسالة غاضبة إلى الفنان محمد رمضان، قائلة:" بصورتك هذه أنت لم تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ، لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك".

تطبيع

في نوفمبر واجه رمضان أزمة عنيفة مع تداول صورا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير ادام، وغيره من مشاهير إسرائيل في إحدي الحفلات في دبي، بالإضافة إلى فيديو له بالحفل.

ومع تصاعد الأزمة أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن إيقاف محمد رمضان، وإحالته للتحقيق بسبب مخالفته قرارت النقابة الرافضة للتطبيع، وقامت وقتها الشركة المنتجة لمسلسل "موسى" بإعلان تراجعها عن تقديمه، إلى أن تم حل الأزمة وعرض المسلسل.

الإساءة للآداب

هي التهمة التي وجهها المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان، في البلاغ الرسمي الذي تقدم به للنائب العام، وكان ذلك بعد أول حفلاته التي أقيمت في مركز المنارة في 30 مارس عام 2019 تحت شعار "أقوى حفلة في مصر"،، واتهمه بالإساءة للآداب العامة بعد تداول صور ظهوره على المسرح عاري الصدر.

أبو اليسر

في أكتوبر 2019، واجه الفنان محمد رمضان، أطول وأصعب الأزمات التي وصلت أيضا لساحات المحاكم، بعد نشره صور و مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ظهر خلاله جالسا في غرفة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، وقال "في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة".

ومع تصاعد الجدل، حول ما قام به "رمضان"، قررت وزارة الطيران المدني إلغاء رخصة الطيار أشرف أبو اليسر، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

ودخل رمضان، في أزمات عديدة مع الطيار أشرف أبو اليسر، قبل وفاة الأخير، وبلغت الأزمة ذروتها في أبريل 2021 مع إصدار المحكمة الاقتصادية، حكم نهائي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار الراحل أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".